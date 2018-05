A Nissan revelou durante a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2018 (Real Madrid venceu o Liverpool por 3-1), em Kiev, um robô autónomo que consegue desenhar campos de futebol onde exista espaço suficiente. Denominado Pitch-R, este robô é inspirado pela tecnologia de assistência à condução ProPilot da Nissan, presente no novo Nissan Leaf e no Nissan Qashqai.

Este robô conta com um sistema de visão de quatro câmaras, sistema de localização via GPS e sistema de prevenção se colisões, sendo que consegue desenhar as linhas brancas do campo de futebol em relva e em asfalto, utilizando sempre uma tinta dissolúvel ecológica.

