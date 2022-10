Portugal conquista medalha de prata nos FIA Motorsport Games

A equipa de Portugal terminou este domingo os FIA Motorsport Games com uma medalha de prata conquistada graças ao segundo lugar de Manuel Espírito Santo na prova de Fórmula 4, anunciou a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.



Esta foi a primeira medalha conquistada por Portugal em duas edições já disputadas destes jogos, que se realizaram pela primeira vez em 2019 e cujas edições de 2020 e 2021 foram canceladas devido à pandemia de covid-19.

Ao todo, o evento reuniu 475 atletas de 72 nações, com 16 modalidades em competição.

Manuel Espírito Santo, que correu na prova de Fórmula 4, repetiu o resultado que já tinha feito na qualificação. "Estou muito contente com este resultado. Foi uma excelente corrida e ver a bandeira de Portugal no pódio foi muito gratificante. Foi um fim de semana muito especial com a presença e apoio de todos os outros pilotos portugueses. Espero continuar a representar Portugal da melhor forma e a conseguir resultados semelhantes", disse o piloto português.

Rodrigo Seabra e Francisca Queiroz alinharam hoje nas duas corridas finais do Karting Sprint Júnior e Karting Sprint Sénior. Seabra largou da nona posição da grelha e procurava um bom resultado, mas a sequência de lutas e toques de adversários acabou com a sua corrida. O mesmo aconteceu a Francisca que foi envolvida numa carambola que pôs fora de prova 12 pilotos.

No final, o presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), Ni Amorim, sublinhou o "excelente resultado" conseguido por Manuel Espírito Santo. "A Fórmula 4 apresentou-se com um vasto número de concorrentes e todos eles muito bons e com as medalhas na mira. Estou certo de que esta medalha vale ouro para o Manuel como para Portugal", começou por dizer.

O presidente da FPAK frisou ainda que "todos lutaram pelos melhores resultados, deram o seu melhor, nunca baixaram os braços, foram à luta, mas, sobretudo, apoiaram-se e entreajudaram-se o que é pouco comum nos dias de hoje em alta competição". "Foram uma verdadeira equipa com um espírito que deve ser replicado. Agradeço a todos o empenho e que continuem a fazer o seu melhor pelo nosso desporto", concluiu Ni Amorim.

Em competição no circuito de Paul Ricard, em França, estiveram os Grand Turismo (GT), Turismos, Fórmula 4, Drifting, E-sports, Crosscar, Ralis, Ralis históricos, Karting e Autoslalom, com diversas variantes, num total de 16 provas diferentes.

Portugal participou em Fórmula 4, Drifting, Drifting, E-sports, Rally 4, Karting Sprint Jr., Karting Sprint Sr., e Karting Endurance.

A Itália, com três medalhas de ouro e uma de prata, foi a mais medalhada do evento.