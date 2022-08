Prova portuguesa do Mundial de ralicrosse em Montalegre com recorde de pilotos nacionais

A Câmara Municipal de Montalegre anunciou esta sexta-feira que a pista barrosã vai receber o número recorde de 11 pilotos portugueses na prova do campeonato do mundo de ralicrosse de 2022, em 17 e 18 de setembro.

"Pela primeira vez desde o arranque do Mundial de ralicrosse em 2014, na pista de Montalegre, o Lusorecursos World RX of Portugal terá nada menos de 11 pilotos nacionais entre a elite da modalidade", destacou a autarquia local em nota de imprensa.

O regresso do Mundial de ralicrosse a solo nacional vai contar com os "novos carros da categoria 'rainha' do Mundial, máquinas com dois motores elétricos, um em cada eixo, e potências de 500kw, o equivalente a 680cv, com um binário de 880 Nm, disponível instantaneamente", detalhou o município transmontano, avançando que estão por agora, "confirmados oito carros da nova categoria", cuja estreia aconteceu na Noruega "há menos de duas semanas". "Entre estes, destaque para o tetracampeão mundial, o sueco Johan Kristoffersson (Volkswagen), que vai para a próxima prova do Mundial, na Letónia, com quatro pontos de avanço sobre o compatriota Timmy Hansen (Peugeot). O finlandês Niclas Grönholm (PWR), vencedor em Montalegre em 2021, também estará de regresso a Portugal", acrescentou.

A par dos motores elétricos, os carros com motores de combustão mantêm-se no programa de Montalegre, integrados no campeonato da Europa FIA de RX1 ('supercars') e RX3 (S1600), disputado pelos pilotos nacionais.

Entre os inscritos encontra-se João Ribeiro (Audi A1), piloto que luta pelo título de campeão da Europa FIA de RX3 (S1600), e que parte para a jornada dupla em segundo lugar, assim como António Sousa (Peugeot 208), Jorge Machado (Citroën C2), Joaquim Machado (Peugeot 208), Leonel Sampaio (Skoda Fabia), Rogério Sousa (Ford Fiesta), Sérgio Dias (Renault Twingo) e Tiago Ferreira (Peugeot 208).

"Entre os 14 'supercars' que estarão em pista, destaque para o pluricampeão nacional Mário Barbosa (Citroën DS3) e para o líder do Campeonato de Portugal, José Oliveira (Peugeot 208), que vão medir forças com a elite europeia, comandada pelo sueco Anton Marklund (Hyundai i20), campeão da Europa em 2017", destacou a autarquia.

A prova do Mundial de ralicrosse em Montalegre, agendada para os dias 17 e 18 de setembro, será oficialmente apresentada na praça exterior da Casa da Música, no Porto, na terça-feira, e contará com a presença do piloto Filipe Albuquerque, "embaixador oficial" do evento.