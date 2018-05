Continuar a ler

O último português a conquistar o Rali de Portugal, em 2006, ano em que se sagrou tetracampeão nacional, regressou este ano à competição, depois de cinco anos de ausência, e terminou a prova no 14.º lugar, a 22.35,3 minutos do vencedor, o belga Thierry Neuville (Hyundai i20)."Atacámos quando tínhamos de atacar e defendemos quando era preciso defender", sintetizou Armindo Araújo, sem esconder a satisfação pela concretização dos objetivos definidos para a prova: "Levamos daqui o máximo de pontos para o Nacional e no Rali de Portugal fomos o melhor português".Armindo Araújo mostrou-se ainda satisfeito pelo comportamento do Hyundai i20 R5, que considerou "um excelente aliado", apontando como próximo objetivo a preparação para a fase de asfalto que se segue no Nacional."Já estes próximos dias vou testar e começar a preparar a fase de asfalto para estar em condições de lutar pela vitória na próxima prova [o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, a 8 e 9 de junho]", rematou.