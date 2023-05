Rodrigo Seabra estreia-se na F1000 com 12 anos: «Adoro isto»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É já este sábado, dia 6, que Rodrigo Seabra se estreia no campeonato da Suécia de Fórmula 1000. O surpreendente é que o piloto português só tem 12 anos, numa prova em que a idade mínima é de 14. Depois do sucesso que tem tido nos karts, onde começou a competir com 7 anos, chegou agora a vez dos monolugares. O sonho dele é chegar à Fórmula 1. Leia o artigo na íntegra na Sábado