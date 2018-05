Não, o título não tem qualquer erro. A Volkswagen vende actualmente mais salsichas que automóveis. No ano passado, por exemplo, a marca alemã vendeu 6,23 milhões de veículos – com o VW Golf à cabeça – e umas impressionantes 6,8 milhões de salsichas!

Provavelmente não sabia desta incursão da Volkswagen pela indústria alimentar, mas a verdade é que a marca de Wolfsburgo já o faz de 1973, altura em que começou a produzir as suas próprias salsichas para dar aos seus funcionários nas cantinas das fábricas.

Mas com o passar dos anos esta "moda" foi crescendo e a produção aumentando, com a marca a optar por começar a vendê-las nos supermercados alemães e mesmo em alguns locais fora do país.

E para que perceba que este é mesmo um "negócio" sério para a Volkswagen basta dizer que as salsichas entram no catálogo de peças oficial da Volkswagen e até têm a sua própria referência: 199 398 500 A.

São cerca de 30 os funcionários da Volkswagen que produzem um total de 18 mil salsichas por dia. Até os clientes que vão aos concessionários locais levantar os seus carros novos as recebem de presente!

A marca de Wolfsburgo não revela o segredo da receita mas confirma que a carne de porco é toda proveniente de quintas alemãs e que depois são acrescentadas várias especiarias até chegar ao sabor final. A variedade exacta desta salsicha é "currywurst" e até poder ser consumida é desidratada, defumada e cozinhada a uma temperatura de 176 graus durante 100 minutos.

E se for vegetariano não se preocupe que há uma solução para si. Desde 2010 que a Volkswagen produz uma salsicha vegetariana sem comprometer – em demasia - o sabor da receita original. Pode acompanhá-las com ketchup que a VW também produz!



Autor: Aquela Máquina