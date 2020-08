Bilhetes para GP de Portugal colocados à venda esta quarta-feira

O Grande Prémio de Portugal regressa a 25 de outubro em Portimão e esta quarta-feira começa a segunda fase da venda dos bilhetes para a prova.





Esta quarta-feira, 5 de agosto, serão colocados à vanda, a partir das 9h30, mais bilhetes, sendo que a Bancada Peão e Solverde já estão esgotadas.Os bilhetes agora postos à venda custam no mínimo 190 euros.Após 24 anos de ausência - a última prova foi no circuito do Estoril - a F1 volta a Portugal entre 23 e 25 de outubro.