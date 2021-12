Hamilton não queria protestar

Lewis Hamilton parece que não foi tido nem achado na decisão da Mercedes em recorrer, por duas vezes, do que se passou em Abu Dabhi. Pelo menos é o que avançou alguma imprensa internacional, dando conta mesmo que o britânico terá pedido a Toto Wolff para que retirasse os protestos. Mas o chefe executivo da escuderia não lhe deu ouvidos, mantendo as reclamações, que não originaram o efeito desejado, já que a FIA considerou não haver razões para alterar fosse o que fosse do que se passou na última volta em Yas Marina.E até ontem desconhecia-se se a Mercedes vai dar o caso por encerrado ou se vai avançar para mais algum protesto, desta vez para o Tribunal de Grande Instância de Paris.Seja como for, Toto Wolff e outros elementos da Mercedes, entre os quais Valtteri Bottas, parece terem digerido bem a derrota no Mundial de pilotos, já que...houve festa e da rija para celebrar o oitavo título de construtores. As imagens de Wolff a festejar deram volta ao Mundo... *