Leclerc conquista terceira 'pole' da temporada no GP dos EUA de Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) conquistou hoje a terceira 'pole position' da temporada de Fórmula 1, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio dos Estados Unidos, 18.ª corrida do ano.Leclerc fez a sua melhor volta em 1.34,723 minutos, deixando o britânico Lando Norris (McLaren) na segunda posição, a 0,130 segundos, e Lewis Hamilton (Mercedes) em terceiro, a 0,139.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), já campeão desde a ronda anterior, no Qatar, não foi além do sexto lugar da grelha de partida, depois de ter visto a sua melhor volta anulada por exceder os limites de pista, e que lhe valia, na altura, a 'pole position', com 0,005 segundos de vantagem para Leclerc.

Assim, o monegasco garantiu a terceira 'pole' da temporada, a 21.ª da carreira, depois de já ter sido o mais rápido no Azerbaijão e na Bélgica.

O espanhol Carlos Sainz, no outro Ferrari, parte da quarta posição, seguido de George Russell (Mercedes), que fez apenas uma tentativa de volta rápida.

No sábado, disputa-se o 'shoot out' para a corrida sprint, a quinta das seis previstas para esta temporada, e a corrida mais curta.

No domingo, é a vez da prova principal do GP dos Estados Unidos, que se disputa em Austin, no Texas.

Max Verstappen e a Red Bull chegam já campeões, com o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull), que hoje foi nono, a tentar segurar a vice-liderança do campeonato.

Após 17 provas disputadas, Pérez soma 224 pontos, mais 30 do que Lewis Hamilton, terceiro classificado.