270km/h e impacto de 33G: os dados impressionantes do acidente de Mick Schumacher

Mick Schumacher protagonizou no sábado um dos maiores sustos deste arranque de temporada de Fórmula 1, em face do acidente que marcou a Q2 e que provocou um enorme atraso no programa. E, sabe-se agora, os dados do acidente são mesmo impressionantes. De acordo com o portal 'The Race', no momento do impacto Schumacher suportou 33G, o que na prática significa 33 vezes a força da gravidade num determinado momento.À imprensa, este domingo, já no circuito e aparentemente totalmente recuperado, Mick explicou a sua visão do acidente e deu ainda conta de outros dados. "Foi um dos grandes. Pelo que ouvi, íamos a uns 270 km/h quando bati na parede. Creio que num carro de estrada não teria sido tão bom. Mas felizmente que os carros de agora são bastante seguros, o que me permitiu sair pelo meu próprio pé e estar aqui sem qualquer arranhão", disse o alemão da Haas, que apesar de estar pronto a competir (conforme disse a própria Haas) não irá disputar a corrida.Por curiosidade, o assustador acidente de Romain Grosjean, no Bahrain 2020, gerou uma força de 53G