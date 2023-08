A bizarra cláusula no contrato de Pérez: pode ver salário reduzido por estar tão longe de Verstappen

A Fórmula 1 entrou no seu período de pausa e, na ausência de ação nas pistas, chegamos agora à chamada 'silly season', onde o que importa é arranjar assunto para falar... Ora, o tema do dia no mundo na F1 este sábado é a notícia vinda da Holanda, onde o jornal 'De Telegraaf' dá conta de uma bizarra cláusula presente no contrato de Checo Pérez com a Red Bull, que prevê a redução do salário do mexicano por estar demasiado longe de Max Verstappen nas contas do campeonato.O mais inusitado de tudo é que, sempre segundo o relato do jornal holandês, o contrato refere que essa redução salarial sucederia caso Pérez estivesse a 125 ou mais pontos do colega de equipa. Ora, ao olhar às contas do Mundial é possível ver-se que Checo está precisamente 125 pontos atrás do colega. Nem mais, nem menos. São 314 para o holandês e 189 para o mexicano.De acordo com a mesma informação, esta mudança no contrato apenas aconteceria do ponto de vista financeiro, já que a duração do mesmo continuaria a ser até final de 2024.