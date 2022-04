A cláusula no contrato de Max Verstappen que pode levar o campeão a sair da Red Bull

Max Verstappen tem uma cláusula no contrato que lhe permite rescindir com a Red Bull caso a equipa deixe de ser competitiva. A revelação foi feita por Helmut Marko, consultor da equipa austríaca, em declarações ao site 'Formel1.de'.O piloto holandês, atual campeão do Mundo, renovou no mês passado até 2028, com um salário entre os 40 e 50 milhões de euros por época, mas pode sair se a equipa sofrer um 'apagão', como aconteceu em 2014, depois de Sebastian Vettel ter ganho os quatro campeonatos consecutivos."Se passarmos por um 'crash' semelhante ao de 2014, onde não tivemos quaisquer hipóteses contra a Mercedes no que diz respeito ao motor, então haverá, obviamente, uma cláusula de saída", contou o antigo piloto austríaco, de 78 anos."O Max é uma peça importante na partida de xadrez. E não é surpreendente que os fabricantes tenham isso em conta. Para a Red Bull era importante poder dizer que temos o melhor piloto na nossa equipa até 2028, ter alguém como o Max tem um efeito positivo no resto da equipa e nos nossos parceiros", acrescentou Helmut Marko.Esta época Max Verstappen já venceu uma corrida, na Arábia Saudita, mas deu para perceber que este ano é a Ferrari quem se perfila como grande adversário da Red Bull. Charles Leclerc venceu a primeira corrida do ano, no Bahrain.