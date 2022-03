A mensagem de despedida de Max Mosley: «Não tenho outra opção»

O 'Daily Mail' avança esta quarta-feira que Max Mosley, antigo presidente da FIA que morreu em maio de 2021 , aos 81 anos, terá posto termo à vida pouco tempo depois de ter sido diagnosticado com uma doença terminal.Segundo a 'BBC', o britânico sofria de uma dor crónica no intestino e na bexiga, e deixou uma nota à família, na qual se lia a frase: "Não tenho outra opção". O corpo foi encontrado com um ferimento de bala.Ainda de acordo com o 'Daily Mail', Mosley deixou uma mensagem na porta do quarto: "Não entrar, chamem a polícia". Na noite anterior ao sucedido, terá dito que já tinha "sofrido o suficiente" e que iria mesmo tirar a própria vida, antes de ter jantado, por uma última vez, com a mulher Jean.Recorde-se que o diagnóstico do antigo presidente da FIA indicava que este tinha "uma esperança de vida muito limitada".