A resposta insólita do patrão da Haas: «No ano passado teria f... o paddock inteiro por 2 pontos»

'Apresentado' ao Mundo através da série 'Drive to Survive', muito por culpa do seu feitio peculiar e os impropérios a (praticamente) toda a hora, Guenther Steiner tornou-se numa figura bastante apreciada pelos fãs da Fórmula 1 e, sempre que pode, lá vai deixando a sua frase que faz furor nas redes sociais. A mais recente surgiu este domingo, na sequência do Grande Prémio da Arábia Saudita, onde Kevin Magnussen deu à Haas a segunda prova consecutiva nos pontos (foi 9.º).Ora, depois de um 2021 no qual a Haas andou sempre colada aos últimos lugares, para Steiner é todo um Mundo ver o seu carro pontuar pela segunda corrida seguida neste ano - depois de no Bahrain o dinamarquês ter sido 5.º. E a forma como respondeu a uma questão sobre se saía desapontado de Jeddah (em face da entrada do Safety Car que em teoria prejudicou Magnussen) diz tudo do seu estado de espírito."É sempre dececionante, queremos sempre o máximo, mas se pensar bem, não posso ser demasiado ambicioso. No ano passado, por 2 pontos teria f... o paddock interior. Por isso estamos bem e agora temos de ver o que vem aí", atirou o italiano, numa declaração ao Speed City na qual conseguiu manter uma compostura incrível, quase como se aquilo que tinha acabado de dizer fosse algo perfeitamente natural. Bem, se calhar para Guenther... é mesmo!