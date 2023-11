Abel Ferreira publica foto com Norris "na melhor pista do mundo": «A primeira vitória está próxima!»

Fã assíduo de Fórmula 1 de Lando Norris, piloto britânico da McLaren com quem tem uma relação de amizade, Abel Ferreira marcou ontem (domingo) presença no Circuito de Interlagos para assistir 'in loco' ao Grande Prémio de Fórmula 1 de São Paulo.

O treinador português presenteou 'Landinho', como é carinhosamente apelidado pelos fãs brasileiros, com uma camisola do Palmeiras e viu desde muito perto o jovem piloto a subir ao segundo lugar mais alto do pódio "da melhor pista do mundo", como escreveu o técnico português nas redes sociais: "A primeira vitória está próxima! Nós nunca desistimos", pode ler-se ainda na mais recente publicação de Abel Ferreira nas redes sociais, onde surge lado a lado com Norris.