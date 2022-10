Acordo fechado: Mais três anos de GP México no calendário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É oficial! A Fórmula 1 anunciou esta quinta-feira que o GP Cidade do México continuará a fazer parte do calendário do Mundial por mais três anos.

A etapa, cujo contrato terminava já em dezembro, teve o vínculo renovado e garante assim pelo menos mais três corridas no popular Circuito Hermanos Rodríguez.