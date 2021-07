Adeptos holandeses estão a organizar movimento para... atirar tomates a Lewis Hamilton

O choque entre Lewis Hamilton e Max Verstappen aconteceu no passado domingo, no GP da Grã-Bretanha, mas ainda continua a dar que falar. O piloto da Mercedes foi mesmo alvo de insultos racistas na sequência do incidente e pode vir agora a ser 'atacado' por... tomates, num futuro próximo. É que, segundo Richard Verschoor, holandês que compete pela MP Motorsport na Fórmula 2, revelou nas redes sociais que alguns adeptos estão a organizar um movimento com o intuito de atirar tomates a Hamilton no GP da Holanda, marcado para 5 de setembro.





"Basicamente, ele está a dizer para eu me juntar ao grupo e atirar tomates ao Lewis. Respondi que isso é absolutamente ridículo e que pessoas assim não podem ser chamadas de adeptos", pode ler-se na 'story' publicada por Verschoor na sua conta de Instagram.Recorde-se que Lewis Hamilton embateu na traseira do monolugar onde seguia Max Verstappen logo na primeira volta da corrida, o que levou a que o belga fosse hospitalizado. Um incidente que revoltou o próprio piloto da Red Bull e alguns adeptos da modalidade, que dirigiram insultos racistas ao britânico nas redes sociais.Ações que foram condenadas pela Mercedes, pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e ainda pela Fórmula 1, em comunicado conjunto, publicado na segunda-feira."Durante e depois do GP da Grã-Bretanha, Lewis Hamilton foi submetido a vários casos de abusos racistas nas redes sociais após um acidente na corrida. A Fórmula 1, FIA e a Mercedes condenam este comportamento nos termos mais veementes possíveis. Essas pessoas não têm lugar no nosso desporto e pedimos que os responsáveis sejam responsabilizados pelas suas ações", podia ler-se.