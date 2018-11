Adeus e até já, Alonso

Tudo tem um fim! Quando iniciou o seu percurso na Fórmula 1 em março de 2001, Fernando Alonso dificilmente previa que teria tanta longevidade na elite. O espanhol da McLaren, que conquistou dois títulos mundiais ao serviço da Renault (2005 e 2006), faz no domingo o seu último Grande Prémio, colocando um ponto final numa história que até pode ter... um novo capítulo."Eu adoro a Fórmula 1, vou continuar a amá-la. Não sei se um dia volto como piloto... ou como chefe da F1!", brincou Alonso que, no Dubai, cumprirá a sua 312ª corrida da carreira (não terminou 63). Com 32 vitórias e 97 pódios ao longo de 18 temporadas na elite, o piloto nascido nas Astúrias (Oviedo) há 37 anos elegeu, em conferência de imprensa, o seu adversário mais temível. "É difícil escolher só um mas, se tivesse mesmo, seria Michael Schumacher, mais a nível emocional do que técnico. Porque quando cheguei ele dominava este desporto e via-o sempre a ganhar. E, de repente, lá estava eu, lado a lado com ele. Foi muito emocionante", admitiu Alonso, que retribuiu os elogios de Lewis Hamilton, britânico campeão mundial que foi seu colega de equipa. "Passámos bons e maus momentos mas alcançámos coisas incríveis. Foi um privilégio ter competido na mesma era do que ele", adiantou.Quanto ao futuro, Fernando Alonso quer concretizar a famosa Tripla Coroa, que consiste em vencer três das mais prestigiadas corridas do Mundo: um Grande Prémio do Mónaco, o Indianapolis 500 e as 24 Horas de Daytona. Alonso venceu a primeira, só faltam duas...