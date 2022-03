Alexander Albon penalizado em três posições na grelha para o GP da Austrália

A investigação iniciada pela Federação Internacional do Automóvel (FIA) ainda antes do final do Grande Prémio da Arábia Saudita, que decorreu este domingo em Jeddah, relativamente à colisão entre Alexander Albon (Williams) e Lance Stroll (Aston Martin) já nas últimas voltas da prova determinou que o piloto tailandês vai receber uma punição de três posições na grelha de partida para o GP da Austrália.

"Os comissários ouviram o piloto do carro 23 (Alexander Albon), o piloto do carro 18 (Lance Stroll), os representantes das equipas e examinou as evidências em vídeo em relação ao momento da colisão. O carro 23 estava a tentar ultrapassar o carro 18 por dentro, com uma travagem tardia. Ao executar a manobra de ultrapassagem, o carro 23 bloqueou e colidiu com o carro 18 no ápice da esquina. Determinamos que o carro 23 foi total ou predominantemente culpado pela colisão", pode ler-se no comunicado hoje divulgado no site oficial do organismo.





Recorde-se que tanto o piloto como a Williams poderão recorrer da decisão.