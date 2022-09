Alfa Romeo 'segura' Guanyu Zhou por mais um ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A escuderia Alfa Romeo renovou contrato com o piloto chinês Guanyu Zhou, para 2023 do Mundial de Fórmula 1, conforme anunciou esta terça-feira a equipa.Zhou mantém-se como companheiro do finlandês Valtteri Bottas, que este ano se mudou da Mercedes para a equipa satélite da Ferrari.

Atualmente, o piloto chinês ocupa o 17º lugar do campeonato, entre 20 pilotos, com seis pontos somados.

O diretor da equipa, o francês Fréderic Vasseur, admite que Zhou "impressionou desde o primeiro dia de testes da temporada passada pela forma de trabalhar".

"Sabíamos que era rápido, mas a forma como se adaptou à Fórmula 1 em tão pouco tempo foi uma das melhores surpresas do ano", sublinhou.

Já o piloto chinês admite que chegar à Fórmula 1 foi "um sonho tornado realidade", mas revela que ainda tem "objetivos para alcançar" na modalidade.

"O trabalho que fizemos desde o início do ano é apenas o primeiro passo rumo ao destino que queremos atingir na próxima temporada", frisou o piloto, de 23 anos.

Neste momento, apenas Alpine, Williams e Haas ainda não anunciaram as suas duplas completas de pilotos. E o francês Esteban Ocon continua na Alpine, mas desconhece quem terá a seu lado nas boxes.

Já a Williams mantém apenas o tailandês Alexander Albon, tendo já anunciado a dispensa do canadiano Nicholas Latifi.

Quanto à Haas, segue com o dinamarquês Kevin Magnussen, faltando saber da continuidade do alemão Mick Schumacher, filho do sete vezes campeão mundial, Michael Schumacher.