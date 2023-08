Alonso 'apoia' renovação de Hamilton: «Quando aparecer alguém mais rápido que ele... falamos»

Fernando Alonso é o único quarentão do pelotão da Fórmula 1 (42 anos), estatuto que deixou o piloto espanhol da Aston Martin em situação confortável para comentar a renovação de contrato de Lewis Hamilton com a Mercedes, válida por mais dois anos (2025).





"As equipas escolhem o cronómetro. Nunca vi nenhuma equipa, seja nos ralis, no MotoGP ou na Fórmula 1, que entre os dois pilotos que têm à sua disposição escolham o que é mais lento. Continua a ser assim nos dias que correm. Se eu fosse chefe de equipa e tivesse que escolher entre o Hamilton ou o mais jovem da dupla, ou até mesmo uma jovem promessa da F2, eu ficaria com o Hamilton mesmo que tivesse 80 anos. Até que me mostrem alguém mais rápido do que o Hamilton no mesmo carro e ninguém o mostrou até agora", disse o asturiano, em declarações aos meios de comunicação espanhóis na chegada a Monza, palco que receberá a próxima corrida do Mundial de F1.Fernando Alonso acredita que a idade é apenas um número e que enquanto continuar a provar, assim como Hamilton, que continua a ser dos pilotos mais rápidos em grelha que o seu lugar na Fórmula 1 não estará em perigo. "Os que já foram campeões atraem mais público no geral. Este ano, é certo que os campeões estão nos lugares mais acima da tabela [de pilotos]. Mas é como eu digo, desde que estejas motivado e continues rápido é o que realmente conta. Apesar de levarmos mais anos disto e sermos mais velhos, continuamos a ser rápidos e é isso que as equipas querem. No caso do Hamilton, se continua a render a 100% e a sua única preocupação é a F1, como é o meu caso, quando aparecer alguém mais rápido que ele falamos. Até ao momento ainda não chegou ninguém."