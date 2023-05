Alonso: «Como não tinha ninguém atrás nem à frente, olhei para a tela para ver onde estava o Stroll»

Fernando Alonso deixou tudo e todos perplexos quando, durante a corrida do Grande Prémio de Miami, fez um comentário sobre uma ultrapassagem de Lance Stroll. O espanhol, que seguia na terceira posição da prova - lugar que conservou até ao final da corrida conquistando o quarto pódio na presente temporada -, através de uma comunicação via rádio com a equipa elogiou uma manobra do companheiro de equipa e questionou a sua posição na grelha.





No final da corrida no Autódromo Internacional de Miami, na Flórida, o piloto espanhol da Aston Martin justificou o comentário sobre o canadiano. "Tive muito ritmo após a paragem e como não tinha ninguém atrás nem à frente, olhei para a tela para ver onde estava o Stroll", revelou, antes de comentar o arranque da corrida: "O carro é incrível. Esperava adversários mais fortes, mas senti-me um pouco sozinho. Foi muito divertido. No princípio estava preocupado porque saía do lado sujo da pista, mas estive bem e consegui ter tudo sob controlo. Agora vamos para o triplete de Ímola, Barcelona e Mónaco nas próximas semanas."Com cinco presenças consecutivas no top-4 esta temporada, Fernando Alonso assume estar agora à espera de mais do que apenas uma presença no último lugar do pódio. "Não me conformo [com pódios]. No início da temporada isto era incrível, não esperávamos estar no pódio de forma tão habitual, mas agora quero algo mais. Quiçá no Mónaco ou em Barcelona possamos ter uma oportunidade...", terminou.