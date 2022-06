Alonso dá 'aulas' na chuva e faz o melhor tempo na terceira sessão de treinos livres para o GP do Canadá

Fernando Alonso foi este sábado o piloto mais rápido na terceira sessão de treinos livres para o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, com o piloto espanhol da Alpine a brilhar com pneus de chuva e a fixar o melhor tempo em 1:33.836s. Pierre Gasly (AlphaTauri), com +0.053s e Sebastian Vettel (Aston Martin), com +0.055s, a fecharem o top-3 dos mais velozes.

Max Verstappen, atual líder do campeonato mundial de pilotos, assim como o seu companheiro de equipa Sergio Pérez - que é atualmente segundo classificado na tabela -, não foram além do nono e oitavo melhores tempos, respetivamente, com Carlos Sainz a fechar um top-10 que não contou com as presenças de Lewis Hamilton (Mercedes) - foi 15.º - e Charles Leclerc, que antes do arranque da sessão ficou a saber que partirá desde a última posição da grelha de partida no domingo depois de ter renovado a Unidade de Potência do seu Ferrari. Ao lado do monegasco, também na última fila, partirá o japonês Yuki Tsunoda, uma vez que introduziu um novo motor no seu AlphaTauri.

A sessão de qualificação para definir quem ficará nos restantes 18 lugares a serem distribuídos para a grelha de partida de domingo arrancará às 21 horas de Lisboa.