Alonso diz o que pensa sobre Hamilton: «Isolou-se e veste-se de uma forma estranha»

Fernando Alonso contou num programa de televisão em Espanha, onde estiveram Joaquín Sánchez (futebolista do Betis) e Fernando Romay (ex- basquetebolista), o que pensa de Lewis Hamilton, seu antigo companheiro de equipa na McLaren - em 2007 - e que este ano perdeu o título mundial para Max Verstappen.Quando lhe perguntaram qual foi o companheiro de equipa mais divertido de teve, o piloto espanhol da Alpine, de 40 anos, respondeu que foi Fisichella. "Muito divertido, muito brincalhão"."Pensei que ias dizer o Hamilton", atirou Joaquín Sánchez. Alonso retorquiu: "Esse tem um lugar especial no meu coração. Está fora de categoria..."Depois, prosseguiu sobre o britânico da Mercedes, sete vezes campeão mundial. "Naquela época [em 2007] ele não estava tão mal. Quero dizer, estava a começar, era rookie... Penso que piorou com os anos. Agora vejo-o mais perdido.""Não tem uma grande relação com os outros. Nos últimos três anos isolou-se um pouco. Está no mundo da moda... e veste-se de uma forma estranha", acrescentou Alonso, que pretende correr na F1 "mais uns dois ou três anos".