Alonso e a 'surpresa' da Mercedes: «Querem deixar este carro e queixam-se tanto... mas estão rápidos»

Apesar de ter ficado de fora dos três primeiros lugares, Fernando Alonso mostrou-se satisfeito com o desempenho do AMR23 na sessão de qualificação deste sábado para o Grande Prémio da Austrália.





"Esta foi a qualificação onde ficámos mais perto da frente, ficámos a quatro décimas, e até à última tentativa estávamos ainda mais perto. Até agora, esta foi a melhor qualificação e o facto de não chover era o mais importante. Agora que temos um carro bom, não queríamos uma surpresa ou uma lotaria. Com Checo [Sergio Pérez] de fora, podemos ganhar-lhe pontos no campeonato. De forma geral, foi um bom dia", começou por dizer o experiente piloto espanhol, que amanhã partirá da segunda linha da grelha de partida (4.º), ao lado de Lewis Hamilton e atrás do Mercedes de George Russell.Fernando Alonso não perdeu a oportunidade para fazer um comentário ao resultado, de certa forma surpreendente, da escuderia alemã na qualificação. "Querem deixar este carro e queixam-se tanto... mas já estão rápidos. Estavam escondidos. Quando estivermos a meio do ano de certeza que estarão a ganhar corridas como fizeram o ano passado com Russell no Brasil", disse, em declarações aos microfones da 'DAZN Espanha'.Quanto à estratégia de pneus pensada para a corrida, Fernando Alonso não deixou muitas garantias, afirmando que a introdução dos pneus duros não é uma ideia totalmente descartada. "Os duros não mostraram ser tão bons em temperaturas baixas, mas esperamos sol para amanhã e isso pode ajudar estes pneus. O mais importante é fazer uma corrida simples, sem erros, porque este é um circuito com muitas armadilhas, onde pode haver muitas bandeiras vermelhas, como já pudemos ver nas outras categorias. Temos de estar atentos a tudo o que passa", atirou.Para amanhã, o piloto espanhol antevê uma "corrida interessante" e espera... um deslize dos da frente para conseguir chegar à vitória 33 da carreira. "Bom, se houver um deslize... aproveitaremos. O ritmo de corrida de Verstappen continua a estar à parte de todos e tem uma vantagem importante nas retas. Mas só há um Red Bull [Checo Pérez não conseguiu fazer a qualificação e parte da última posição], o outro sai lá atrás. Qualquer problema que houver à frente saberemos aproveitar e também temos os Mercedes, que saem à nossa frente. Vai ser uma corrida interessante, sem dúvida", terminou.