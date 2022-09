Alonso e as entradas na F1 por "amiguismo" ou patrocinadores: «Prazo de validade é mais reduzido»

Fernando Alonso está muito perto de se tornar no piloto com mais grandes prémios disputados na Fórmula 1 - tem 348, Kimi Raikkonen parou aos 350 -, um feito que o espanhol, de 41 anos, considera não ser importante, mas que reflete a sua "paixão pelo desporto". Numa entrevista ao jornal 'As', o piloto da Alpine explica que o segredo da sua longevidade na competição deve-se ao facto de nunca ter estado dependente de ninguém."Não é um registo importante. Mas sabia que ia acontecer este ano em algum momento. É um registo que reflete a minha paixão por este desporto e os anos que estive aqui, incluindo depois de ter passado dois anos fora. Mas mesmo assim não é importante", explicou o piloto asturiano.Todavia, Alonso reconhece que é um dos poucos recordes que depende do piloto. "Sim, mas para o conseguir precisas de ter a confiança de muitas equipas durante muitos anos, que acreditem nas tuas capacidades para continuar a competir na F1. Vai depender sempre do carro, se não tiveres um bom carro nunca poderás continuar durante muitos anos. Mas é um recorde que reflete o trabalho e o sacrifício do piloto."Depois, o campeão do Mundo em 2005 e 2006 explicou como se sobrevive tanto tempo no paddock. "Tenho a liberdade de escolher o que quero fazer, de ser dono do meu próprio destino. Tive o privilégio e a sorte de escolher quando chegava a uma equipa e quando me ia embora. Este é o segredo para continuar durante tantos anos. Quando deves muito à equipa, entras por algum tipo de 'amiguismo', por causa de um patrocinador ou seja pelo que for, é possível que tenhas um prazo de validade mais reduzido. Eu tive a sorte de não depender de tanta gente."