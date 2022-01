Alonso e o período longe da Fórmula 1: «Só Russell e Verstappen me faziam ligar a televisão»

Fernando Alonso revelou esta quinta-feira que apenas dois pilotos o faziam ligar a televisão e ver um Grande Prémio durante o período em que esteve afastado da Fórmula 1.

"O que mais me impressionou quando estava em casa a ver televisão foi George Russell. Gostava muito de ver como ele desenvolvia a Williams. E também gostava de ver Max Verstappen. Esses eram os dois pilotos que me faziam ligar a televisão. Também seguia o Daniel Ricciardo, que nesse momento estava na Renault e esse carro interessava-me muito", começou por dizer o bicampeão mundial, em declarações divulgadas pelos meios de comunicação oficiais da F1.

Fernando Alonso assumiu ainda que o acidente de bicicleta antes do arranque da última temporada acabou por atrasar a sua melhor condição física. "Creio que necessitamos de um bom inverno, isso é certo, necessito de estar preparado ou preparar-me um pouco melhor do que no último ano. O acidente de fevereiro com a bicicleta não me ajudou o ano passado. Temos de ir para os testes [de pré-temporada] com um bom plano. Estou seguro de que estarei a 100 por cento. Temos de ver se o carro consegue ser competitivo", atirou.

Já quanto a este ano, Fernando Alonso diz que a Alpine depende de si para construir um carro competitivo e demonstrar bons resultados, assumindo que não podem existir mais desculpas. "Depende de nós mesmos fazer um bom carro. Já não há mais desculpas: se temos menos possibilidades ou se temos menos recursos, se os rivais estão a utilizar túneis de vento... já não há que falar mais desse tipo de coisas. Depende de nós, apenas", terminou.