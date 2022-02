Alonso: «Espero que o novo regulamento funcione e que tenhamos mais corridas emocionantes»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A BWT Alpine F1 Team apresentou esta segunda-feira o seu novo carro para a temporada 2022 da Fórmula 1 e Fernando Alonso não poderia estar mais satisfeito com o aspeto do monolugar da escuderia francesa.

O experiente piloto espanhol mostrou-se entusiasmado pelo arranque da nova temporada, que terá um regulamento totalmente diferente dos anos anteriores, algo que Alonso espera que beneficie o espetáculo e a competitividade entre as 10 equipas.

"É bom estar de volta. Tenho trabalhado muito para estar pronto no início desta temporada. A preparação tem sido mais alargada depois de que a alteração dos regulamentos se atrasaram devido à pandemia de Covid-19. Espero que este novo regulamento ajude a mudar o jogo. Eu regressei à Fórmula 1 por causa deste novo regulamento. Estou há um ano e meio à espera deste carro e creio que a equipa fez um trabalho maravilhoso no último ano, ao construir este carro. Estamos muito motivados", começou por dizer o piloto espanhol, em declarações à margem da apresentação do A522.

"O carro tem um aspeto fantástico com as novas regras e gosto muito da decoração. Temos um motor novo e estamos seguros de que fizemos uma boa evolução para esta nova geração de monolugares. Não saberemos qual é a situação de cada uma das equipas até Bahrein [primeira prova do ano], mas estamos muito contentes por poder estrear este carro nas sessões de treino desta semana. Espero que o novo regulamento funcione e que tenhamos mais corridas emocionantes este ano", concluiu.