Alonso 'explode' com avarias constantes do Alpine: «Já perdi 60 pontos este ano, é inaceitável»

O Grande Prémio de Fórmula 1 de Singapura ficou marcado pelo abandono de seis carros, entre eles o do espanhol Fernando Alonso, que este domingo cumpriu a corrida número 350 da carreira na categoria. O experiente piloto da Alpine viu-se obrigado a abandonar à volta 22 (de 61), numa altura em que seguia à frente de Max Verstappen, no 6.º lugar, devido a uma falha no motor.

"Outra vez 8 ou 10 pontos que se vão e se já eram uns 50 pontos perdidos este ano, agora subiram para 60, o que é inaceitável. Estou muito desapontado porque tinha boas sensações para esta corrida pelas prestações que fui conseguindo durante todo o fim de semana e depois há mais uma avaria mecânica para o '14' [número que tem estampado no carro]. Sim, claro que foram os dois carros, mas um estava lá atrás e fora dos pontos e não era assim tão grave como o meu caso, que estava nos pontos. Isto muda tudo este ano", começou por justificar Alonso, concluindo: "Se me colocares mais 60 pontos na classificação e reduzires aos restantes [considerando que existiriam alterações nos resultados finais dos adversários se tivesse terminado as corridas que ficou afastado por avarias], porque são muitos os pontos que os outros somaram à custa disto, o meu campeonato pareceria muito melhor, até em comparação com a Mercedes."