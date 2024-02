Alonso olha para a Red Bull e atira: «19 pilotos já sabem que não serão campeões em 2024»

Ao terceiro dia de testes no Bahrain Fernando Alonso já não tem dúvidas no que toca ao poderio da Red Bull para 2024. O piloto espanhol da Aston Martin reconhece que o AMR24 melhorou em relação ao monolugar que teve nas mãos no ano passado, mas não sabe se conseguirá repetir o arranque da temporada de 2023."Não tenho uma bola de cristal para saber como os outros estão. Mas o Max [Verstappen] é o campeão e a Red Bull está a dominar. Além do mais, o conceito que eles apresentaram este ano é uma surpresa", atirou Alonso, de 42 anos, um dos mais experientes pilotos do Mundial.E ainda sobre a escuderia campeã mundial acrescentou: "No momento temos que os observar e ver como se saem. Mas acho que 19 pilotos do paddock já sabem que não serão campeões em 2024."A Red Bull ganhou 21 dos 22 grandes prémios da época passada e em 2024 Alonso acredita que o cenário não deverá mudar. "É difícil de dizer agora. Diria que após ver Max e o carro da Red Bull este ano, há menos hipóteses para os restantes vencerem uma corrida. Mas é como as coisas são..."