Alonso pode ser companheiro de Verstappen... nas 24 Horas de Le Mans

Com a temporada de Fórmula 1 a chegar ao fim (20 de novembro, no Grande Prémio de Abu Dhabi), Fernando Alonso, que no próximo ano correrá pela Aston Martin ao lado de Lance Stroll, assumiu recentemente numa entrevista ao 'De Telegraaf' o desejo de correr num Mundial de Resistência. Como seu companheiro, o asturiano, bicampeão mundial de F1 em 2005 e 2006 pela Renault, gostaria de contar com a companhia de Max Verstappen.

"Sei que o Max quer fazer algo de Resistência um dia e que lhe atrai a ideia de correr as 24 Horas de Le Mans. Certamente que estarei aberto a fazermos isso um dia juntos. Creio que deveríamos dar a oportunidade a esta ideia se pudermos competir por uma equipa competitiva", atirou o espanhol, sublinhando que Jos Verstappen, pai do atual bicampeão mundial de Fórmula 1 que venceu as 24 Horas de Le Mans em 2008, em LMP2, também teria um lugar na equipa: "Contar com o pai de Verstappen? De momento prefiro o Max... Mas também tenho muito respeito por Jos. Podia desempenhar um papel de diretor de equipa."

Sobre o domínio de Verstappen no mundial de F1, cuja revalidação do título já está assegurada, Fernando Alonso diz que "será difícil" que o holandês consiga um dia chegar aos sete títulos mundiais de Lewis Hamilton e Michael Schumacher, os únicos pilotos a conseguirem-no na categoria. "Será difícil que chegue aos sete títulos de Lewis e Schumi. É verdade que o Max tem o talento necessário para atingir isso, mas tens que ter um carro que seja muito competitivo durante muitos anos. E nunca tens essa garantia. Agora é fácil. Tudo aponta para que a Red Bull domine nos próximos anos, mas não temos totalmente certeza disso. Vamos ver se o Max tem essa sorte", atirou.