Alonso recebe punição após manobra e perde duas posições no GP do Canadá

Terminou da pior forma possível o fim de semana para Fernando Alonso no Canadá. O experiente piloto espanhol da Alpine, que terminou a corrida realizada este domingo no 7.º lugar depois de ter arrancado do 2.º posto, recebeu uma punição de 5 segundos.Em causa, estão mudanças repentinas de trajetória na volta 69 (penúltima) quando tentava defender-se de um ataque de Valtteri Bottas (Alfa Romeo) entre as curvas 10 e 12. Com isto, o finlandês, juntamente com o companheiro de equipa Guanyu Zhou, sobe uma posição, ocupando o 7.º lugar (que era de Alonso), com o piloto chinês a ficar com o 8.º posto.Assim sendo, Alonso termina o GP do Canadá em 9.º e soma apenas mais dois pontos no campeonato (mantém-se na 10.ª posição), ao contrário dos seis inicialmente atribuídos ao bicampeão mundial no final da corrida, enquanto que a Alpine perde também quatro pontos no campeonato de construtores (de 61 para 57), aumentando para oito pontos a desvantagem pontual para a McLaren (4.ª classificada).Por outro lado, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou acrescentam, cada um, mais dois pontos ao já somados inicialmente. O finlandês conquista assim mais seis pontos no campeonato (de 44 para 46) e encurta a distância para Lando Norris (McLaren), que é sétimo colocado. Já o piloto chinês segue no 16.º posto da tabela, mas agora com cinco pontos (antes da punição a Alonso tinha três).