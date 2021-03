Alonso surpreendido com perguntas sobre a sua idade: «Não sou tão velho...»

O piloto espanhol Fernando Alonso, de regresso à Fórmula 1 esta temporada, mostrou-se surpreendido pelas perguntas sobre a sua idade na conferência de imprensa prévia ao Grande Prémio do Bahrain.

"Sei que a pergunta que se repete é sobre a minha idade e o meu regresso, mas estou um pouco surpreendido, porque não sou tão velho... o atual campeão mundial, aquele que atualmente domina este desporto, tem 35 ou 36, não é que eu tenha mais 20 anos", afirmou Alonso, que fará 40 este ano, referindo-se a Lewis Hamilton.

O espanhol, duplo campeão do mundo em 2005 e 2006, com a Renault, está de regresso à categoria após dois anos de ausência, agora na Alpine. Nesse interregno, competiu no Campeonato Mundial de Resistência e participou no Rali Dakar. "Não tenho um objetivo claro quanto ao que posso conseguir neste regresso, quanto a resultados. O que quero é colocar-me à prova e tentar ajudar a equipa, neste momento importante de transição entre Renault e Alpine, com o grande futuro que acredito que esta equipa tem, como o novo regulamento", disse Alonso.

Para ajudar a equipa, refere a "experiência e o conhecimento", importantes para as mudanças regulamentares previstas para 2022. "Todos gostamos de ganhar, mas só um o pode fazer em cada domingo e no fim só um pode ganhar o Mundial, o que é um objetivo difícil. Ficarei feliz e considerarei um êxito se crescermos juntos, a equipa e eu, nos próximos anos, e nos convertermos num competidor rapidamente", finalizou.