Alonso: «Talvez na próxima corrida possamos colocar mais pressão sobre o Max»

Fernando Alonso assumiu que esperava ter dado mais luta a Max Verstappen este fim de semana no Canadá. Ainda assim, o piloto espanhol não escondeu a satisfação por mais um pódio esta temporada.

"Esperávamos lutar mais com o Max, mas perdemos uma posição logo no início para o Lewis. Foi uma grande batalha. No início deveria ter tido um pouco mais de ritmo, mas foi uma corrida muito exigente, com 70 voltas exigentes para todos", começou por dizer o espanhol, antes de comentar os alegados problemas que teve no sistema de travagem do seu Aston Martin: "Senti o carro bem, estava apenas a seguir as instruções da equipa. Talvez para a próxima possamos colocar mais pressão sobre o Max."