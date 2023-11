Alonso vs. Pérez: será esta a melhor luta de 2023 na Fórmula 1?

É verdade que nenhum deles conseguiu sair do Brasil com a vitória (que ficou uma vez mais entregue a Max Verstappen), mas Fernando Alonso e Sergio Pérez realizaram este domingo uma corrida brilhante, com o espanhol a ter mais motivos para sorrir no final. Depois de segurar a posição durante várias voltas, Alonso esteve quase lado a lado com Pérez até à bandeira de xadrez, proporcionando um verdadeiro espetáculo a todos os apaixonados pela modalidade até final. O Aston Martin acabou mesmo por bater o Red Bull por 53 milésimas, mas a pergunta que fica no ar é a seguinte: terá sido esta a melhor luta deste ano na Fórmula 1?