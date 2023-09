Alpha Tauri mantém Tsunoda e Ricciardi em 2024

A escuderia Alpha Tauri, que participa no Campeonato do Mundo de Fórmula 1, renovou contrato com o japonês Yuki Tsunoda e com o australiano Daniel Ricciardi para 2024, foi este sábado anunciado.

O neozelandês Liam Lawson, que tem substituído Ricciardo desde o acidente sofrido pelo australiano no GP da Bélgica, mantém-se como piloto de reserva por mais um ano.

"No próximo ano, os regulamentos técnicos mantêm-se inalterados, pelo que era lógico mantermos o alinhamento dos nossos pilotos", frisou o diretor da equipa italiana, satélite da Red Bull, Franz Tost.

O anúncio foi feito à margem do GP do Japão, 16.ª corrida da temporada, que se disputa este fim de semana, em Suzuka.

Tsunoda agradeceu à equipa por "continuar a acreditar" nas suas capacidades, enquanto Ricciardo mostrou-se "contente" pela renovação e sublinhou que "é um momento excitante para a equipa".