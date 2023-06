AlphaTauri vai mudar de nome em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A AlphaTauri desaparecerá como nome na Fórmula 1 em 2024. A revelação foi feita na quarta-feira por Helmul Marko, consultor da Red Bull Racing. "AlphaTauri terá novos líderes em 2024, Laurent Mekies (diretor-desportivo da Ferrari) e Peter Bayer (ex-diretor-executivo da Federação Internacional do Automóvel). Terá novos patrocinadores e um novo nome", atirou, em declarações ao jornal austríaco 'Kleine Zeitung', antes do Grande Prémio da Áustria, agendado para este fim de semana.

Dito isto, haverá uma reformulação profunda na AlphaTauri, equipa que atualmente ocupa o último lugar do Mundial de Construtores, com apenas dois pontos conquistados num total de oito corridas realizadas até ao momento. "A orientação é clara: seguir a Red Bull Racing até onde as leis permitirem. Os designs próprios são um caminho errado", acrescentou.

O japonês Yuki Tsunoda e o holandês Nyck de Vries também estarão sob análise. O 'rookie' tem o futuro mais complicado, segundo Helmut Marko. "Não estamos satisfeitos com Nyck de Vries. É algo que também estamos a analisar", atirou, antes de comentar a época do seu companheiro de equipa: "Yuki está a ter uma temporada muito boa, apesar das penalizações e dos resultados com alguma infelicidade. Mas está a ter o rendimento certo."