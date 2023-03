Alpine confirma ter tido conversações com Daniel Ricciardo antes de avançar para Gasly

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Otmar Szafnauer, chefe de equipa da Alpine, confirmou esta sexta-feira, na conferência de imprensa antes do Grande Prémio de Fórmula 1 da Austrália, que entrou em contacto com Daniel Ricciardo, ex-piloto da McLaren, antes de avançar para a contratação de Pierre Gasly.

"Falámos com o Daniel mas acabámos por avançar pelo Pierre, quando ficou disponível [após sair da AlphaTauri]. Ele [Daniel Ricciardo] assinou com a Red Bull, mas acho-o um piloto fantástico, ainda é jovem e não ficaria surpreendido se ele voltasse a correr no futuro", revelou.





Recorde-se que Daniel Ricciardo é o piloto de reserva da Red Bull, que atualmente alinha com a dupla Max Verstappen, atual bicampeão mundial, e Sergio Pérez.