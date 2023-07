Alpine testa no Algarve

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Alpine realizou testes no Algarve nos últimos dois dias, à porta aberta, com o carro de 2021, chamando ao Autódromo de Portimão cerca de meio milhar de pessoas, desiludidas por não verem em ação os dois pilotos principais da escuderia de F1, Esteban Ocon e Pierre Gasly, este último namorado da modelo portuguesa Kika Cerqueira Gomes.

"Estamos a trabalhar com o carro de 2021, aproveitando o bom clima algarvio e as excelentes condições deste circuito", referiu Andrew Allsworth, team manager da equipa de testes da Alpine. A escuderia vive dias agitados, por força dos resultados insatisfatórios em 2023, mas Bruno Famin, novo vice-presidente da Alpine Racing, veio garantir ontem que o chefe da equipa, Otmar Szafnauer, não tem o seu lugar em risco.

Ontem, também no Autódromo Internacional do Algarve, foi lançado o parque tecnológico Celerator, um investimento de 3,4 milhões de euros centrado no futuro da indústria automóvel, balizado pelas chamadas energias limpas e pela transição climática.