Alpine vai organizar 'casting' para escolher substituto de Fernando Alonso

Sem a sua primeira opção, o australiano Oscar Piastri, que escapou para a McLaren, a Alpine vai decidir o nome do segundo piloto para 2023 de uma forma algo inusitada. Segundo o portal 'RacingNews365', a equipa francesa vai organizar uma espécie de 'casting' no traçado de Hungaroring, no qual estarão presentes os quatro pilotos vistos como os mais fortes candidatos a ocupar a vaga deixada em aberto por Fernando Alonso.Não há confirmação da data nem dos nomes envolvidos, mas o portal especializado adianta que nesse mesmo teste estarão o holandês Nyck de Vries (recentemente 9.º colocado no GP de Itália, na sua estreia), o australiano Jack Doohan (filho de Mick Doohan), o norte-americano Colton Herta (IndyCar) e ainda o alemão Mick Schumacher (atualmente vinculado à Haas). Deste quarteto o nome mais 'estranho' é o de Herta, um piloto ligado à McLaren e que estaria próximo de rumar à AlphaTauri.