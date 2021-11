Alterações à vista na F1: celebridades vão ser proibidas de levar seguranças para o 'grid'

As celebridades vão ser impedidas de serem acompanhadas pelos seus seguranças sempre que pisarem o asfalto de um Grande Prémio de Fórmula 1. A informação foi avançada pelo jornalista e comentador da 'Sky Sports' Martin Brundle, que recentemente foi afastado pelos seguranças da cantora Megan Thee Stallion antes do arranque do GP dos EUA quando se preparava para colocar questões à artista norte-americana.O também antigo piloto de Fórmula 1 (correu pela McLaren, Benetton, Williams, entre outras equipas) alega ter sido "afastado" e "atacado" pelos seguranças que acompanhavam a autora dos hits 'Savage', 'Cry Baby' e 'Body' quando tentava abordar a artista, uma situação que não caiu bem aos responsáveis pela modalidade, que prontamente aplicaram a "Regra Bundle", que impede as figuras públicas convidadas de comparecerem acompanhadas pelas suas equipas de segurança antes do começo de um Grande Prémio."Eu já me senti sob pressão no grid, mas por pessoas como Senna, Prost, Schumacher, Mansell, Piquet e por aí fora. Seguranças ou guarda-costas que visitam o grid pela primeira vez não me incomodam, todos nós temos um trabalho para fazer, mas bem que podiam começar a ter algumas maneiras e respeitar o nosso percurso. Foram introduzidas novas regras, que impedem qualquer celebridade que se encontre no grid de ser acompanhada pelos seus seguranças privados. Deve ser chamada como a 'Regra Brundle', e elas estão agora obrigadas a falar comigo. Eu até que gosto que elas me ignorem, para ser sincero", começou por revelar nas redes sociais, depois de dar a conhecer a sua versão dos factos sobre o momento."Fui ignorado pela Megan Thee Stallion, afastado por um homem que parecia uma montanha e depois atacado por um sósia do Malfoy que, sem dúvida alguma, estava a pisar pela primeira vez um grid de Fórmula 1", terminou.