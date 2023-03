Andrea Stella sobre Piastri: «Tenho a certeza que será um dos melhores pilotos da grelha»

Andrea Stella está impressionado com Oscar Piastri. Apesar de a temporada não ter arrancado com o melhor resultado de sempre para a McLaren (nenhum dos dois pilotos pontuou no Grande Prémio do Bahrain), o chefe de equipa não dúvida que o jovem piloto australiano, de 21 anos, foi uma ótima contratação.





"O Oscar é novo na Fórmula 1, mas já provou ser um vencedor nas categorias mais jovens. Tem estado muito bem até agora. Estamos muito satisfeitos. O nível de talento, o nível de progresso que temos visto dia após dia, durante os testes, é muito encorajador e confirma que ele poderá ser uma estrela no futuro. O que nos tem impressionado é a consciência que tem dos seus momentos em pista. Ele consegue regressar e dizer algo como 'Acho que travei demasiado cedo na curva 1, não acelerei suficientemente cedo na quatro'. Depois olhamos para os dados e é exatamente isso. Depois ele regressa à pista e aproveita as oportunidades. Para mim, esta é uma definição de talento, vemos muito disso. Tenho certeza que no final será um dos melhores pilotos da grelha", disse, em declarações citadas no site oficial da Fórmula 1.