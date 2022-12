Andrea Stella substitui Andreas Seidl como diretor desportivo da McLaren

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O italiano Andrea Stella substitui, com efeitos imediatos, o alemão Andreas Seidl como diretor desportivo da McLaren na Fórmula 1, anunciou a equipa esta terça-feira.

Seidl sai "para abraçar um novo projeto", lê-se no comunicado da McLaren.

Andrea Stella já faz parte da McLaren desde 2015, primeiro como responsável pelas operações de corrida, depois como diretor de desempenho e, desde 2019, como diretor executivo.

"Estou contente pelo facto de o Andrea assumir o papel de diretor desportivo e liderar o nosso programa técnico e operacional. É muito talentoso, experiente e respeitado na nossa equipa, com bastante experiência em liderança na Fórmula 1", disse o norte-americano Zack Brown, diretor executivo (CEO) da escuderia.

"Sinto-me um privilegiado por assumir o cargo de diretor desportivo da McLaren. Agradeço ao Zack pela confiança e a todos os colegas que sempre me apoiaram. Estamos conscientes da quantidade de trabalho à nossa frente para voltar a levar a equipa aos primeiros lugares", disse Stella.

Andrea Stella começou a sua carreira na Fórmula 1 na Ferrari, como engenheiro de desempenho do alemão Michael Schumacher, primeiro, e do finlandês Kimi Raikkonen e do espanhol Fernando Alonso, depois.

Já Andreas Seidl despediu-se com palavras de encorajamento.

"Conseguimos alguns bons resultados e vou ter sempre boas recordações de Monza [onde conseguiu a única vitória, com o australiano Daniel Ricciardo]. A equipa está numa boa trajetória", frisou.

O alemão deverá rumar à Alfa Romeo, onde pode substituir Frederic Vasseur (de saída para a Ferrari).