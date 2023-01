Andretti, General Motors e Cadillac unem-se para formar equipa "verdadeiramente americana" na F1

A Andretti Autosport e a General Motors anunciaram esta quinta-feira a intenção de formar uma equipa "verdadeiramente americana" para competir na Fórmula 1 nos próximos anos, uma união que funcionará sob a marca da Cardillac.

"Estou orgulhoso por ter a General Motors e a Cardillac do nosso lado enquanto perseguimos este objetivo. Agora temos a oportunidade de juntos combinarmos a nossa paixão e compromisso com a inovação e construir uma equipa verdadeiramente americana de F1", disse Michael Andretti, CEO da Andretti Global e filho de Mario Andretti, antigo campeão mundial de Fórmula 1 em 1978.

Já Mark Reuss, líder da General Motorts, sublinhou a honra pela união entre as duas marcas. "A GM sente-se honrada em ter esta parceria com a Andretti Global neste momento histórico das corridas. A Cadillac e a F1 têm um apelo global crescente. A nossa marca tem um pedigree de automobilismo de mais de um século e ficaríamos orgulhosos em ter a oportunidade de trazer a nossa distinta inovação e design americano para a Fórmula 1", acrescentou.

Recorde-se que esta é uma candidatura que surge na sequência de um pedido feito pelo presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), Mohammed Ben Sulayem, para que fosse iniciado um processo de manifestações de interesse para novas equipas que tivessem a ambição de integrar o Campeonato do Mundo de F1.

Two icons. One pursuit.



Andretti Autosport is thrilled to support the news of Andretti Global and General Motors with @Cadillac, two American powerhouses coming together to pursue the opportunity to compete in the @FIA @F1 World Championship.#CadillacVSeries #AllAndretti