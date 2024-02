Ano novo, mais do mesmo: Verstappen pulveriza concorrência no primeiro dia de testes da Fórmula 1 no Bahrain

O ano é novo, a temporada será outra, mas isso não quer necessariamente dizer que possamos ver algo de diferente. Os testes oficiais da Fórmula 1 para o início da nova temporada, que começa já no próximo fim de semana, no Bahrain, arrancaram esta quarta-feira e Max Verstappen... foi dono e senhor em pista. O tricampeão mundial holandês esteve ao volante do novo RB20 e dizimou por completo a concorrência no Circuito Internacional do Bahrain.

Depois de ter liderado a folha de tempos no período da manhã, com o tempo de 1:32.548s, o piloto holandês voltou ao topo da tabela no período da tarde, melhorando o seu tempo em mais de um segundo (de 1:32.548s para 1:31.344s), superando Lando Norris (McLaren), o segundo mais veloz deste primeiro dia de testes no Bahrain, com 1:32.484s, e Carlos Sainz Jr. (Ferrari), o terceiro mais rápido da sessão, com 1:32.584s.

Daniel Ricciardo (Visa Cash App RB), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin) e Carles Leclerc (Ferrari) foram os outros pilotos que ficaram dentro da janela inferior a dois segundos de distância do tempo estabelecido pelo campeão em título, sendo que mais de metade do pelotão para 2024 ficou a mais de dois segundos.

Apenas dois pilotos não participaram neste primeiro dia de testes, foram eles Sergio Pérez, piloto mexicano e companheiro de equipa de Max Verstappen na Red Bull, e Lewis Hamilton, heptacampeão mundial companheiro de George Russell que cumprirá em 2024 o último ano pela Mercedes, uma vez que já tem confirmada a transferência para a Ferrari em 2025.

Voltas... e mais voltas

Por virtude de serem os únicos representantes de Red Bull e Mercedes em pista, Max Verstappen e George Russell foram os pilotos que deram hoje completaram mais voltas no Circuito Internacional do Bahrain. Ambos superaram a centena de voltas, sendo que o holandês vez mais 21 do que o rival da Mercedes (142/121), números que, ainda assim, impressionam.

Amanhã há 'Drive to Survive' e mais uma sessão de testes

À margem do que aconteceu esta quarta-feira, amanhã haverá mais uma sessão de testes no Circuito Internacional do Bahrain. O segundo dia de afinações dos novos monolugares começará com a sessão matinal, com início agendado para as 7 horas de Lisboa, enquanto que a última sessão do dia acontecerá a partir das 16 horas. Na sexta-feira, está previsto o lançamento da nova temporada da série 'Drive to Survive', assim como o terceiro dia de trabalhos no Bahrain, com a primeira sessão a iniciar-se novamente às 7 horas e a segunda às 16 horas.