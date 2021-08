Aston Martin pede revisão da desclassificação de Vettel no GP da Hungria

A Aston Martin oficializou na quinta-feira, junto da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), um pedido de revisão da desclassificação de Sebastian Vettel no Grande Prémio da Hungria, que se realizou no último domingo. O tetracampeão alemão terminou a prova no segundo lugar, apenas atrás do francês Esteban Ocon (Alpine Team), mas acabou por ser excluído da classificação final pelo facto de a FIA não conseguir extrair a quantidade mínima de combustível no final da prova (1 litro).

Ontem, a equipa britânica fez chegar junto dos comissários da FIA um pedido de revisão da desclassificação, alegando que existem novas provas que mostram que o carro do piloto alemão tinha a quantidade mínima de combustível exigida pelos regulamentos no final da corrida. No passado domingo, a FIA conseguia retirar apenas 300 ml de combustível do Aston Martin de Vettel, quantidade que seria insuficiente para realizar os habituais testes de análise a substâncias.

Otmar Szafnauer, diretor-executivo da Aston Martin



De acordo com a Aston Martin, o carro de Vettel apresentou uma falha na bomba de combustível, uma avaria que impossibilitou a FIA de retirar a quantidade necessária após o término da prova, algo que pode ser facilmente comprovado por um dispositivo obrigatório que a FIA colocou em todos os carros de forma a monitorizar o fluxo de combustível.



"Nós registamos o combustível colocado no carro e o dispositivo obrigatória da FIA mede a quantidade de combustível usado. Então, a diferença entre o que foi colocado, menos o que foi usado, resulta no que realmente restou de combustível. É assim que sabemos que tinha lá 1.74 litros. Tudo isso está registado e pode ser verificado pela FIA a qualquer momento. Pelos nossos cálculos, deveria haver 1.44 litros de combustível após os 300 ml serem retirados. Queremos mostrar à FIA que essa quantidade [os 300 ml] são suficientes para que seja feita a análise ao combustível. Essa é a base do nosso recurso", atirou Otmar Szafnauer, diretor-executivo da Aston Martin.