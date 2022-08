Audi anuncia entrada na Fórmula 1 e dispara 'bocas' à... Mercedes

A Audi anunciou esta sexta-feira a entrada na Fórmula 1, no caso a partir de 2026. A comunicação oficial foi feita em Spa-Francorchamps, à margem do Grande Prémio da Bélgica, e contou com a apresentação até de um monolugar especial criado para o efeito e com a garantia de que, em princípio, a marca alemã inicia este projeto com a intenção de ser mesmo uma equipa e não como fornecedora de motores.O anúncio contou com algumas 'bicadas' à Mercedes, tanto nas redes sociais como no próprio comunicado oficial. Aí, ainda que num tom bastante sério, a Audi aponta que "pela primeira vez em mais de uma década, motores de Fórmula 1 serão construídos na Alemanha". Uma pequena provocação à Mercedes, que apesar de ser alemã constrói os seus motores em Brixworth, Inglaterra.Por outro lado, no Twitter, ao partilhar um vídeo com o conceito, a Audi voltou a 'picar' a rival germânica. "Os anéis são as novas estrelas", podia ler-se, numa alusão ao facto da Audi contar com um símbolo com quatro anéis e a Mercedes ter uma estrela de três pontos no seu.