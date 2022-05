Audi e Porsche confirmam negociações para se juntarem à Fórmula 1

Audi e Porsche estão em negociações para se juntarem à Fórmula 1, avançou esta segunda-feira Herbert Diess, chefe executivo do grupo Volkswagen.De acordo com a mesma fonte, citada pela Reuters, a Audi está pronta para oferecer cerca de 500 milhões de euros por uma futura parceria com a McLaren, enquanto a Porsche pretende chegar a um acordo com a Red Bull.Diess referiu ainda que "as preparações para a entrada da Porsche são um pouco mais concretas".Ainda segundo a Reuters, o anúncio destas novas inclusões na Fórmula 1 - já especuladas há alguns meses - poderá apenas acontecer dentro de alguns anos.