Austrália recebe Fórmula 1 até 2035

A Fórmula 1 anunciou esta quarta-feira que chegou a acordo para que Melbourne permaneça na lista de circuitos do Mundial até 2035. Já era garantido que as corridas vigorassem até 2025 mas foi alcançado um consenso por mais 10 anos.Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, mostrou-se empolgado com a novidade. "Estou muito feliz por confirmar que Melbourne e o circuito de Albert Park continuarão no calendário da Fórmula 1 até 2035. A corrida sempre foi a favorita dos fãs, dos pilotos e das equipas e Melbourne é uma cidade internacional incrível e vibrante, uma combinação perfeita para o nosso desporto", frisou.Em abril de 2022, estima-se que o circuito tenha recebido 419 mil espectadores durante o fim-de-semana do Grande Prémio australiano. Albert Park tem sido casa da F1 desde 1996 de forma consecutiva.