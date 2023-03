Áustria vai manter-se no calendário da Fórmula 1 até 2027, anunciou esta quarta-feira a competição através de uma nota no sítio oficial na Internet. O acordo foi esta semana renovado entre as duas partes por mais quatro anos - terminava no final da presente temporada - e conta com o aval de Stefano Domenicali, presidente e CEO da F1.

"O Grande Prémio da Áustria dá-nos um 'mix' perfeito entre uma pista desafiante, de alta velocidade e num belo local para os nossos fãs, por isso estou contente por regressarmos ao Red Bull Ring pelo menos até 2027, sob este novo acordo. No ano em que celebramos o 10.º aniversário desde o nosso regresso a Spielberg, gostaria de agradecer a todas as pessoas que estiveram envolvidas nesta renovação. Quero ainda prestar tributo a Dietrich Mateschitz pelo amor, paixão e visão que trouxe para a Fórmula 1, que tem assegurado o sucesso contínuo deste evento e proporcionado um grande entusiasmo para o desporto na Áustria e também em todo o Mundo", disse, em declarações citadas no site oficial da F1.





BREAKING: The Austrian Grand Prix will stay on the calendar until at least 2027#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/jwq2do3MMn — Formula 1 (@F1) March 15, 2023

Nos últimos cinco anos, a Red Bull dominou em casa, tendo vencido três das cinco corridas disputadas durante esse período (2018, 2019 e 2021). Max Verstappen foi quem levou a equipa à vitória nas três ocasiões. Mercedes, em 2020, por Valtteri Bottas, e Ferrari, no último ano, por Charles Leclerc, levaram a melhor nas restantes.